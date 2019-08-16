Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Федерация бокса России дисквалифицировала из-за допинга призера Европейский игр-2015 Магомедова

16 августа 2019, 14:12

Федерация бокса России приняла решение дисквалифицировать на два года чемпиона России и призера Европейский игр-2015 Садама Магомедова за нарушение антидопинговых правил на два года, сообщает официальный сайт РУСАДА.

«Федерация бокса России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Магомедова Садама на 2 года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 16 мая 2019 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

Магомедов выиграл бронзу на Европейских играх в Баку в категории до 91 кг.

Дополнительная информация

http://rusada.ru/news/disqualification/boxing-1608/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир