Федерация бокса России дисквалифицировала из-за допинга призера Европейский игр-2015 Магомедова

Федерация бокса России приняла решение дисквалифицировать на два года чемпиона России и призера Европейский игр-2015 Садама Магомедова за нарушение антидопинговых правил на два года, сообщает официальный сайт РУСАДА.

«Федерация бокса России на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Магомедова Садама на 2 года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 16 мая 2019 года», — говорится в заявлении РУСАДА.

Магомедов выиграл бронзу на Европейских играх в Баку в категории до 91 кг.