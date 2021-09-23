Камил Гаджиев: «Считаю Усика нашим бойцом и буду болеть за него»

Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка украинского боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа.

«Уже 25 сентября наш Александр Усик против Энтони Джошуа проведет поединок супертяжеловесов, — цитирует Гаджиева РЕН ТВ. — Я говорю — «наш» сознательно. Я считаю Усика нашим бойцом, бойцом с постсоветского пространства, который представляет нашу школу бокса, поэтому болеть буду за него двумя руками. Не пропущу этот бой на РЕН ТВ. И вы не пропустите его.

Да, сегодня Джошуа — фаворит. Усик пока ничего большого в этом весе не показал, но такого мастера, точного, подвижного, как Усик Джошуа, возможно, еще не встречал. Поэтому фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой — за Сашу. Саша, вперед".

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.