Энди Руис: «Жду завершения карьеры Джошуа в пустыне»

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис намерен сделать так, что карьера британца Энтони Джошуа завершится. 7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между ними. Напомним, 2 июня Руис победил не знавшего до этого поражений британца, нокаутировав его в седьмом раунде.

— Я сверг короля и стал первым мексиканско-американским чемпионом в тяжелом весе, — написал в своем Twitter Руис. — С нетерпением жду завершения карьеры Джошуа в пустыне. Я покажу величие мексиканского бокса в Саудовской Аравии.