Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс отметил, что украинский боксер не возобновит карьеру. Ранее появлялась информация о том, что спортсмен может вернуться на ринг.

– Кличко – деловой человек. Он не возобновит карьеру, – отметил Бэнкс в интервью YouTube-каналу FightHype. - Мы общались перед его уходом из спорта. Он оставил в ринге все, что хотел бы оставить. Я поддержал бы его на 100 процентов в любом случае. Он долго думал об этом решении. Прежде чем его принять, он сказал, что должен быть уверен в том, что не вернется. Он не хочет быть тем, кто потом бы сказал, что, мол, я возвращаюсь.

Владимир много лет был лицом тяжелого веса, у него было много ненавистников. Теперь люди хотят, чтобы он вернулся и опять представлял дивизион.