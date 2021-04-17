Экс-чемпион UFC Вудли предсказал нокаут в пользу Аскрена в бою с ютубером Полом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, который будет секундировать бывшего бойца ММА Бена Аскрена в боксерском поединке против популярного ютубера Джейка Пола, предсказал технический нокаут в пользу своего товарища.

«Думаю, нас ждет хороший, конкурентный бой. Считаю, что Бен выиграет досрочно техническим нокаутом. Бен будет пробивать в корпус, а также заставлять [Джейка] промахнуться. Будет работать в непривычном для Джейка стиле», — сказал Вудли в интервью MMA Junkie.

Бой по правилам бокса между Аскреном и Полом состоится завтра (в ночь на 18 апреля) в США, и будет состоять из 8-ми раундов.