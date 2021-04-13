Президент промоутерской компании MatchRoom Эдди Хирн 13 апреля в интервью TalkSport рассказал, что объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет 24 июля.

«Мы планируем провести поединок 24 июля. Рассматриваем варианты с «Уэмбли», но есть сомнения, что в Великобритании мы сможем заполнить стадион, учитывая карантинные ограничения. Ждем, как будет развиваться ситуация дальше, нам бы очень хотелось провести этот бой в Лондоне», — заявил Хирн.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC с рекордом в 30 побед (21 нокаутом) и одной ничьей. Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO с рекордом в 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.