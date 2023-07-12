Экс-чемпион мира по боксу Шуменов выступил с заявлением после избиения мужчины с ребенком

Казахстанский боксер, экс-чемпион мира по версии IBA в полутяжелом весе Бейбут Шуменов прокомментировал обвинения в избиении мужчины с ребенком в Астане.

«Я привез своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка. Мы с супругой заказали еду, а сын пошел играть на площадку. Через некоторое время мой сын пришел ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги», — приводит слова Шуменова Tengrinews.kz.

Боксер сказал, что сын указал ему на мужчину, который забрал мальчика, побившего его.

«Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина, и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста. Я подошел к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: «Да, и что? Что ты сделаешь?» Я немного не ожидал такого и опешил. Я подошел поближе со словами: «Что ты вообще говоришь?» После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребенка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его. Будь на моем месте простой человек, он бы нанес ему серьезный вред здоровью», — сказал Шуменов.

Сообщалось, что мужчина, державший в момент драки ребенка на руках, получил телесные повреждения и отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Замминистра МВД Кайрат Сунтаев заявил, что возбуждено по статье о хулиганстве.

39-летний Шуменов — регулярный чемпион мира и временный чемпион мира по версии WBA в 1-м тяжелом весе, бывший суперчемпион мира по версии WBA, регулярный чемпион мира по версии WBA и чемпион мира по версии IBA в полутяжелом весе. Он не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в столице Казахстана нокаутировал турка Хизни Алтункаю.