Бывший чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребенком в Астане

Казахстанский боксер, экс-чемпион мира по версии IBA в полутяжелом весе Бейбут Шуменов обвиняется в избиении мужчины с ребенком в торгово-развлекательном центре в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-канале Egovpress, Шуменов подходит к мужчине с ребенком и что-то говорит, а затем начинается драка. Посетители и сотрудники заведения пытались разнять и успокоить мужчин.

Информируется, что мужчина, державший в момент драки ребенка на руках, получил телесные повреждения и отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Замминистра МВД Кайрат Сунтаев заявил, что в ходе драки ребенок не пострадал. Ведется служебное расследование в отношении участкового инспектора, который занимался этим делом и не нашел состава преступления.

39-летний Шуменов — регулярный чемпион мира и временный чемпион мира по версии WBA в 1-м тяжелом весе, бывший суперчемпион мира по версии WBA, регулярный чемпион мира по версии WBA и чемпион мира по версии IBA в полутяжелом весе. В 2016 году Бейбут стал первым казахстанским чемпионом в двух весовых категориях: в полутяжелой и первой тяжелой.

Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в столице Казахстана нокаутировал турка Хизни Алтункаю.