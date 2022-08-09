Американский промоутер уверен, что Усик победит Джошуа в реванше

Американский промоутер Дмитрий Салита не верит, что Энтони Джошуа (26-2) сможет внести коррективы с момента первого боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0).

«Усик — лучший боец, и я просто не понимаю, какие Эй Джей может внести коррективы, чтобы его победить, — приводит слова Салиты DAZN. — Усик — опытный боец. За его плечами потрясающая любительская карьера, он является олимпийским чемпионом. Он с детства обучается науке бокса. Он на самом деле знает бокс на научном уровне. Усик — один из самых умных боксеров в мире. Может быть, даже всех времен.

Я не отнимаю заслуг Эй Джея, потому что он отличный боец и добился высоких результатов. Его триумф над Кличко — это пик его карьеры. После этого противостояния он скатывался вниз с каждым боем. Он одаренный с точки зрения атлетизма парень. Он трудолюбив. Но при всем при этом я считаю, что боксер, обладающий навыками, и боксер, знающий бокс досконально, — это два разных спортсмена. Единственное, что говорит в пользу Эй Джея, — это то, что мы не знаем, как происходящее на Украине повлияло на Усика. Может быть, это вдохновило и мотивировало его, а может быть, напротив, вызвало проблемы с психикой".

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.