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Джошуа назвал себя великим, Фьюри в ответ усмехнулся

12:55
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Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа назвал себя великим спортсменом.

«Великий современный боец будет способен конкурировать в любой эре», — написал Джошуа, прикрепи свои фото.

Чемпион WBC британец Тайсон Фьюри ответил на пост так: «Великий? Моя задница. Тебя нокаутировал пухлый парень на трехнедельном уведомлении».

Фьюри имеет в виду поражение Джошуа от Энди Руиса. Напомним, что Фьюри договрился с Джошуа о проведении двух боев в 2021 году.

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