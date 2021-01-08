Джошуа назвал себя великим, Фьюри в ответ усмехнулся
12:55
Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа назвал себя великим спортсменом.
«Великий современный боец будет способен конкурировать в любой эре», — написал Джошуа, прикрепи свои фото.
Чемпион WBC британец Тайсон Фьюри ответил на пост так: «Великий? Моя задница. Тебя нокаутировал пухлый парень на трехнедельном уведомлении».
Фьюри имеет в виду поражение Джошуа от Энди Руиса. Напомним, что Фьюри договрился с Джошуа о проведении двух боев в 2021 году.
A great modern day fighter will be able to compete in any era ? pic.twitter.com/Qx7akPfaDV— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) January 6, 2021
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