Джордж Камбосос дал прогноз на бой Ломаченко и Хейни

Экс-чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1) предполагает, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) победит экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2).

«Хейни защитит свои пояса в бою с Ломаченко, — сказал Камбосос Sporting News Australia. — Мне нравится Ломаченко как человек и как боец, но я думаю, что он постарел, а Хейни слишком молод. Стилистически это плохой бой для Ломаченко. То же самое было со мной, но мы бойцы, мы должны рисковать. Я думаю, что Хейни будет смотреться здорово».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Ломаченко и Хейни встретятся 20 мая.