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Сегодня, 13:56

Джейк Пол назвал имя нового соперника, который заменит Томми Фьюри

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол проведет следующий поединок против Хасима Рахмана-младшего (12-1), сына экс-чемпиона мира Хасима Рахмана, сообщает Sports Illustrated.

Бой состоится 6 августа на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Рахман выступит вместо выбывшего непобежденного боксера Томми Фьюри, которому запретили въезд на территорию США.

Рахман в последнем поединке потерпел единственное поражение от Джеймса Маккензи Моррисона — сына другого экс-чемпиона Томми Моррисона. Рахман проиграл нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 29 апреля в Лас-Вегасе, США.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Бокс
Джейк Пол
Хасим Рахман
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