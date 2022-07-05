Эдди Хирн не видит проблем в организации боя Бивола и Бетербиева

Промоутер Эдди Хирн заявил, что организовать объединительный бой между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0) можно прямо сейчас.

«Нам не принципиально, где состоится бой, — приводит слова Хирна Boxing Scene. — Почему Арум говорит, что этот бой трудно организовать? Мы могли бы сесть с ним в одной комнате и положить конверты на стол, на которых каждый из нас предложит свою цену за бой. Так мы можем сделать этот поединок.

У Бивола пока нет соперника. Если они хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, то мы только за. Мы готовы организовать этот бой прямо сейчас. Каждый из бойцов будет от этого только в выигрыше. Это отличное противостояние, одно из лучших в спорте. Мы готовы выслушать любые предложения. Проблема лишь в том, что от них не поступает никаких предложений".

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Бетербиева и Бивола не удастся провести, потому что Бетербиев выступает на ESPN, а Бивол — на DAZN.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.