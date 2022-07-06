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Головкин расстроен реакцией Сауля Альвареса на поражение Биволу

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) признался, что он был разочарован реакцией абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, когда он услышал, что проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0).

«Я не смотрел бой Канело и Бивола, видел только основные моменты, — приводит слова Головкина Boxing Scene. — Когда я увидел реакцию Канело на решение судей, то разочаровался в нем, потому что если ты профессиональный боксер, то ты должен понимать, как устроен бокс.

Почему ты так отреагировал на поражение? Ты действительно веришь, что выиграл у Бивола, проиграв один или два раунда? Это просто несправедливо. Хотелось бы воспользоваться моментом и еще раз поздравить Дмитрия с победой».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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