Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:12

Джервонта Дэвис нокаутировал Ролли Ромеро. Видео

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Не имеющий поражений регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (27-0) нокаутировал обязательного претендента Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде, когда Дэвис подловил Ромеро левым хуком, и тот завалился лицом вперед у канатов.
Ромеро сумел быстро подняться, но рефери остановил бой. Поединок состоялся 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.
Для Ромеро это поражение стало первым в карьере. Дэвис, напротив, остался непобежденным и уже в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA.

0
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тищенко рассказал, почему согласился на поединок с Сермено
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости