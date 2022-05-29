Джервонта Дэвис нокаутировал Ролли Ромеро. Видео

Не имеющий поражений регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (27-0) нокаутировал обязательного претендента Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде, когда Дэвис подловил Ромеро левым хуком, и тот завалился лицом вперед у канатов.

Ромеро сумел быстро подняться, но рефери остановил бой. Поединок состоялся 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

Для Ромеро это поражение стало первым в карьере. Дэвис, напротив, остался непобежденным и уже в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA.