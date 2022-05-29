Тренер Кордейро — о том, каково держать лапы для Тайсона: «Его удары — это что-то вроде цемента»

Тренер по боксу легендарного Майка Тайсона бразилец Рафаэль Кордейро описал силу удара своего подопечного и рассказал, каково держать лапы для него. По словам Кордейро, Тайсон — особенный спортсмен, чьи движения и сила удара являются редкостью в мире единоборств.

«Чувак, он [Майк Тайсон] может вернуться, — сказал Кордейро в интервью The Schmo. — Он спортсмен другого уровня. Он тренировался очень, очень усердно каждый божий день. То, как он двигается, я никогда раньше не видел. Как вы знаете, я тренирую многих парней в течение долгого времени, но в моей карьере я никогда не держал боксерские лапы для кого-то, кто наносит удар так, как его наносит Тайсон. Сила, которую он генерирует, когда наносит свои удары, — это что-то вроде цемента «.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонсона. Итогом противостояния стала ничья.

На сегодняшний день Майку Тайсону 55 лет.