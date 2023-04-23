Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) нанес первое поражение бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Райану Гарсии (23-1), победив техническим нокаутом в седьмом раунде.

При этом Дэвис уже во втором раунде отправил Гарсию в нокдаун. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Следующим оппонентом Дэвиса может стать победитель поединка между экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0). Их поединок состоится 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.