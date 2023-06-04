Чарло обратился к Цзю: «Вернусь и нокаутирую этого австралийского говнюка»

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) обещает досрочно победить временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю (22-0).

«Когда я смогу драться, я нокаутирую этого австралийского говнюка. Этот мудак постоянно разевает рот и болтает. Когда я подерусь с тобой, все будет кончено», — сказал Чарло в соцсетях.

Цзю подерется с Карлосом Окампо (34-2) 18 июня в Gold Coast Convention and Exhibition Centre в Австралии.

Чарло выбыл из-за травмы руки. Он подтвердил, что хочет встретиться с Цзю в июле или августе.