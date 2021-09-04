Дрозд отдает предпочтение Биволу в поединке с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC, ныне президент промоутерской компании «Русь» россиянин Григорий Дрозд поделился ожиданиями от возможного боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«50 на 50, — сказал Дрозд в беседе с журналистами на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Мне сложно сказать, кто фаворит, но мне нравится стиль Димы Бивола. Мне нравится то, что он делает в ринге, и я бы, наверное, при прочих равных отдал бы ему перевес. Но Артур, как все говорят, обладает какой-то невероятной физической силой, мощью, которую все чувствуют, поэтому как случится. По стилю они разные боксеры, но тем не менее они оба имеют шансы на победу».

На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед нокаутом в 16 поединках. В марте этого года он одолел немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде.

У 30-летнего Бивола 18 побед и 0 поражений. В мае он защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей.