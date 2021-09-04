В Федерации бокса России рассказали, когда состоится бой между Дациком и Емельяненко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что долгожданный бой между российскими тяжеловесами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может состояться до конца этого года.

«Федерация бокса России, если он [Александр] готов проводить поединки по правилам бокса, то, конечно, она готова поддержать Александра Емельяненко, — сказал Щекутьев «СЭ» на чемпионате России по боксу в Кемерово. — У нас есть аккредитованная в Федерации бокса России промоутерская компания «Союз», которая является промоутерами Вячеслава Дацика. Поэтому я знаю, что они обсуждают вопрос проведения боя между ними. Если они достигнут этой договоренности, то, Федерация России, конечно же, поддержит проведение данного боя».

«Насколько я знаю, обсуждается вариант проведения этого боя в конце года», — заключил Щекутьев.

Емельяненко проведет следующий бой 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело». Соперник — блогер Артем Тарасов. Дацик, тем временем, 13 августа победил Данияла Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов. Поединок проходил по правилам бокса.