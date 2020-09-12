Дрозд не верит в перспективы Харитонова в боксе

Знаменитый российский боксер Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» оценил дальнейшие перспективы Сергея Харитонова. 40-летний боец в пятницу дебютировал в профессиональном боксе победой над 47-летним Дэнни Уильямсом.

— Сереге уже 40 лет, он очень многое сделал в спорте, — заявил «СЭ» Григорий Дрозд. — В том числе и в боксе, он становился призером чемпионата России. Но говорить, что у него может быть серьезная карьера в этом виде спорта, некорректно. Думаю, что Сергей потихонечку заканчивает свою великую спортивную карьеру. Какие могут быть перспективы? Давайте говорить честно. (Севастиан Терлецкий)