Дмитрий Кудряшов: «Верю, что Лебедев решит все вопросы во второй половине боя с Мчуну»

Россиянин Денис Лебедев (32-3, 23 КО) и южноамериканец Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Для 40-летнего россиянина, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, предстоящий в Красноярске поединок станет первым после возобновления карьеры.

Бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов, который также выйдет на ринг 21 декабря в Красноярске, прокомментировал предстоящий бой Лебедева:

«На мой взгляд, Мчуну — очень трудный соперник. Денису нужно решать сразу несколько задач. Во-первых, как он себя чувствует после длительного простоя. Денис не боксировал больше года. Во-вторых, Мчуну — скоростной боксер. Я желаю Денису удачи. Я верю в острый удар Дениса. Верю в то, что он во второй половине решит все вопросы. Может быть, Мчуну не сильно известен российскому болельщику, но это сильный соперник, и победа над Мчуну многого будет стоить для Дениса».

Вечер бокса 21 декабря пройдет в Красноярске и будет организован промоутерской компанией «Патриот» при поддержке Федерации бокса России и губернатора Красноярского края. (Михаил Потапов)