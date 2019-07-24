Дмитрий Бивол заявил, что Дадашев был настоящим мужчиной и воином

Российский боксер Дмитрий Бивол - о смерти Максима Дадашева.

- Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище на радость публике, - написал Бивол в Instagram. - Да, ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одетый и готовый поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому что ты был Другом с большой буквы! Покойся с миром, Друг мой!

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Боксер Максим Дадашев умер. Можно ли было его спасти?