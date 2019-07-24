Дмитрий Бивол заявил, что Дадашев был настоящим мужчиной и воином

Российский боксер Дмитрий Бивол - о смерти Максима Дадашева.
- Макс, друг мой, ты был настоящим мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище на радость публике, - написал Бивол в Instagram. - Да, ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одетый и готовый поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому что ты был Другом с большой буквы! Покойся с миром, Друг мой!
+eng Макс, Друг мой, ты был настоящим Мужчиной, твои слова были всегда подтверждены делами! Ты был настоящим Воином со всеми присущими ему качествами, часто сильно переживал перед своими боями, но в самый последний момент ты умел перебороть все страхи и закатить такой боище на радость публике... Да ты не для всех был открыт, но для друзей ты был отзывчив, весел, всегда модно одетый и готовый поделиться интересными историями. Я надеюсь, что для тебя там есть особое место, потому что ты был Другом с большой буквы! Покойся с миром, Друг мой! Max! My friend! You were the real Man. Your words have always been confirmed by actions. You were a real Warrior with all the inherent qualities of a warrior. Often you were worried before the fights but you always knew how to get hold of yourself in the last moment and find the power to win the battleship with the fears and you always performed such a battle ! Such a fight to the delight of the audience. True, not for anyone you would open your soul, but for your friends you have always been responsive, joyful, always so fashionable and ready to share a good story. I hope that there is a special place for you up there because you have been a Friend with a capital “F”. Rest In Peace my Friend
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.