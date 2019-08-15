Деревянченко подтвердил, что бой с Головкиным состоится 5 октября

Бой казахстанского боксера, экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквэр-гарден». Информацию об этом подтвердил в своем Instagram украинский боец, разместив анонс поединка.

В своем последнем поединке Головкин нокаутом победил канадца Стива Роллса. Для 37-летнего спортсмена это была 39-я победа в карьере (35 нокаутов) и первая после поражения от Сауля Альвареса в 2018 году.