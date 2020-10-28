Дерек Чисора — Усику: «Я иду за тобой»
22:37
Британец Дерек Чисора опубликовал подборку снимков фотосессии перед боем с украинцем Александром Усиком.
«Александр, я иду за тобой. Суббота. Sky Sports. Мое время», — написал Чисора в Twitter.
Alexander I'm coming for you. Saturday. Sky Sports Box Office. My time ? #UsykChisora pic.twitter.com/dtPbzk6tg6— Derek Chisora ? (@DerekWarChisora) October 28, 2020
Поединок Усик — Чисора пройдет 31 октября в Великобритании. Украинец провел в профессиональном боксе 17 боев, во всех одержал победы (13 нокаутом), Чисора выиграл 32 боя (23 нокаутом) и потерпел 9 поражений.
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