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Дерек Чисора — Усику: «Я иду за тобой»

22:37

Британец Дерек Чисора опубликовал подборку снимков фотосессии перед боем с украинцем Александром Усиком.

«Александр, я иду за тобой. Суббота. Sky Sports. Мое время», — написал Чисора в Twitter.

Поединок Усик — Чисора пройдет 31 октября в Великобритании. Украинец провел в профессиональном боксе 17 боев, во всех одержал победы (13 нокаутом), Чисора выиграл 32 боя (23 нокаутом) и потерпел 9 поражений.

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