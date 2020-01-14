Деонтей Уайлдер: «Фьюри говорит о своей победе, но сам в это не верит»

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что, несмотря на всю браваду, британец Тайсон Фьюри сам не верит в свою возможную победу в предстоящем бое. Их реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

— У меня очень высокий боксерский интеллект, благодаря которому я просчитываю соперника. Я знаю обо всем, что он хочет сделать, каждый его следующий шаг, каждый его следующий удар, — цитирует Уайлдера Sky Sports.

По словам Фьюри складывается впечатление, что он верит, что отправит меня в нокаут. Я всегда учил других, что нужно говорить о своих целях, верить в них и добиваться результата. Все это — магия веры. Но когда Фьюри об этом говорит, я не чувствую, что он сам в это верит. Мне кажется, что он нервничает из-за того, что произошло в первом бою.

В том поединке я понял, что мне надо быть более спокойным. В реванше мне нужно проявить больше терпения. Главная цель в боксе — победа, а не выигрыш в отдельных раундах. Я одержу победу в ярком стиле.

В первом поединке боксеров была зафиксирована ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 нокаутов) в 30 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайлдер победил 42 раза (41 нокаут) при одной ничьей.