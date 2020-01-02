Денис Лебедев подтвердил уход из бокса

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершает карьеру. 21 декабря он провел последний поединок, уступив южноафриканцу Табисо Мчуну решением судей. После боя Лебедев заявил, что не видит смысла в продолжении выступлений.

— Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил, — цитирует «РИА Новости» Лебедева. — У меня пятеро детей, это большая ответственность. Мне нужно воспитывать своих маленьких котят, они нуждаются во мне. Сам я немножечко замедлился, но я все еще полон сил и энергии. Я готов принести стране пользу еще в чем-нибудь, я найду чем заниматься.

40-летний Лебедев провел на профессиональном ринге 35 боев, одержал 32 победы (23 нокаутом) и потерпел три поражения.