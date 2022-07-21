Денис Лебедев и Гильермо Джонс проведут реванш в декабре

Промоутер Владимир Хрюнов подтвердил, что россиянин Денис Лебедев и панамец Гильермо Джонс проведут реванш в декабре в рамках вечера на РЕН ТВ.

«Бойцовский клуб» до конца года покажет шесть больших шоу, а итоговое будет в декабре, где мы подготовили фанатам бокса два очень больших сюрприза. Одним из них как раз будет реванш Дениса Лебедева и Гильермо Джонса", — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Лебедевым и Джонсом состоялся в 2013 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Джонс. Позже бой признали несостоявшимся из-за положительной допинг пробы у панамца.