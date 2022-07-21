Артур Бетербиев назвал любимых боксеров

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) признался, что всегда вдохновлялся выступлениями Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

«Мои любимые боксеры — Майк Тайсон и Мухаммед Али, — приводит слова Бетербиева «Российская газета». — Всегда был под впечатлением от силы ударов Тайсона или от того, как двигается Мухаммед Али, — «порхает как бабочка, жалит как пчела». У них это классно получалось, но вот как перенять? Когда стараешься копировать, бывает тяжело. Все-таки анатомически я сложен по-другому.

Но они меня все равно мотивировали, были примером для подражания. Даже если говорить об образе жизни. Али никогда не пил и не курил. Он выглядел как настоящий спортсмен. А сегодня в тяжелом весе такие есть ребята… Не в обиду им, но со стороны и не скажешь, что они профессиональные боксеры. Быть спортсменом — значит пропагандировать здоровый образ жизни. Для меня это очень важно…

Из действующих боксеров я бы выделил Канело. Он очень техничный, хорош в защите. Мне нравится его красивый бокс. Я так не умею. Считаю, что он по праву стоял на первом месте в рейтинге вне зависимости от весовой категории».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.