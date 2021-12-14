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Денис «Большой Папа» Вильданов порвал канаты на ринге перед боем на турнире в Самаре

18:57

Денис Вильданов, известный как Большой Папа, взвесился на тренировке, показав, что весит сейчас 177 кг. По его словам, с прошлого поединка он похудел на 10 кг. Во время тренировки он побоксировал с Тайсоном Дижоном, а в самом конце порвал канаты в ринге.

«Я не специально. Я просто облокотился», — сказал Вильданов РЕН ТВ.

Большой вечер бокса в Самаре пройдет 17 декабря. Главные бои покажет РЕН ТВ.

В центральном бою боксерского шоу «Буря на Волге» на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с бразильцем Иринеу Костой, за пояс WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Вийяльба.

Также на ринг выйдут кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/915465-bolshoi-papa-porval-kanaty-na-ringe-pered-boem-s-maksom-toporom

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