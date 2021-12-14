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Гукасян показал свой настрой перед боем-реваншем с Вийяльбой

20:08

Эдгар Гукасян провел открытую тренировку перед боем-реваншем против Рикардо Вийяльбы на турнире «Буря на Волге» в Самаре.

Он рассказал, что очень хорошо подготовился к поединку и сделает все от себя зависящее для того, чтобы окончить бой победителем.

«В поединке все поможет — работа, проделанная каждый день на тренировке. Минут пять могу простоять. Я готов делать все от себя зависящее, чтобы победить. Я готов хорошо. И, дай Бог, я выйду и сделаю свою работу, и победа будет за мной», — сказал боец РЕН ТВ.

Бой-реванш за пояс WBA Asia South произойдет 17 декабря на турнире «Буря на Волге», его покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/915496-gukasian-pokazal-svoi-nastroi-pered-boem-revanshem-s-viiialboi

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Иван Шитик все материалы автора
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