«Давайте выясним, кто обладает лучшим левым хуком». Уайт хочет драться с Поветкиным в апреле

Обладатель титула временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт планирует вернуться в ринг этим апрелем. В качестве своего следующего соперника британец хотел бы видеть Александра Поветкина.

— Мой промоутер, Эдди Хирн, упоминал 18-е апреля в одном из своих интервью, так что я думаю, это именно та дата. Возможно, бой пройдет в Лондоне или Манчестере, как-то так, — сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Если Поветкин хочет этого, то он может получить этот бой. Этот поединок будет настоящей войной, потому что мы с ним оба идем вперед на своих соперников. Поветкин выходит в ринг, чтобы драться. Он не из тех, кто бегает вокруг да около. Я такой же, так что давайте устроим это. Давайте выясним, кто из нас двоих обладает лучшим левым хуком.

Александр Поветкин провел последний поединок 7 декабря в Саудовской Аравии. Схватка с Майклом Хантером завершилась вничью. Его профессиональный рекорд составляет 35 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Диллиан Уайт имеет за плечами 28 поединков, в 27 из которых он одержал победу.