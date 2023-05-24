Дана Уайт готов организовать бой Тайсона Фьюри и Джона Джонса

Глава UFC Дана Уайт заявил, что если чемпион WBC по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) хочет выяснить отношения с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе UFC Джоном Джонсом (27-1), то он может устроить им бой в UFC.

«Джон Джонс — самый опасный чувак на планете, — сказал Уайт в интервью Bro Bible. — Это даже не обсуждается. Меня не волнует, кто и что сказал. Многие попытались раскрутить эту историю, но часто — это просто кликбейт. Если Тайсон Фьюри действительно хочет подраться с Джоном Джонсом в UFC, то я сделаю это. Я обращаюсь к Тайсону. Если ты настроен серьезно, то дай мне знать. У нас с Тайсоном хорошие отношения, он мне нравится. Мы все умеем говорить, так давайте воплотим слова в жизнь».

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.