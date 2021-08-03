Дацик назвал Эльбаева «пухляшом» и пообещал отправить его на пенсию

Боец ММА Вячеслав Дацик пообещал «отправить на пенсию» своего соперника Данияла «Т-342 Эльбаева. Они проведут боксерский поединок в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Пухляш, здорово! Ты так много на себя берешь, за один вечер двоих ушатать хочешь. Я вижу, тренировки идут тебе на пользу, осваиваешь ходьбу для пенсионеров. После нашего боя ты отправишься на пенсию», — цитирует Дацика РЕН ТВ. Ранее спортсмен заявил, что собирается нокаутировать соперника уже в первом раунде.

РЕН ТВ покажет поединок Дацика и Эльбаева в прямом эфире.