Т-34 обратился к Дацику перед боем: «Готовься, старичок»

Боец Даниял Т-34 Эльбаев обратился к будущему сопернику Вячеславу Дацику перед боем. Они проведут боксерский поединок в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Готовься, старичок. Уже совсем скоро», — написал он в сторис в своем Instagram. Он опубликовал кадры с Эльбруса, где он проходит сборы. По словам Эльбаева, он уже готовится выехать в Москву, где пройдет бой.

В то же время, Дацик уверен в своем превосходстве над соперником. Ранее он заявил РЕН ТВ, что собирается «покончить» с Т-34 уже в первом раунде.

«Упор на то, чтобы пробить броню заржавевшего танка и отправить его на постамент», — сказал Рыжий Тарзан.

РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.