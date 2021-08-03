Т-34 обратился к Дацику перед боем: «Готовься, старичок»
Боец Даниял Т-34 Эльбаев обратился к будущему сопернику Вячеславу Дацику перед боем. Они проведут боксерский поединок в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Готовься, старичок. Уже совсем скоро», — написал он в сторис в своем Instagram. Он опубликовал кадры с Эльбруса, где он проходит сборы. По словам Эльбаева, он уже готовится выехать в Москву, где пройдет бой.
В то же время, Дацик уверен в своем превосходстве над соперником. Ранее он заявил РЕН ТВ, что собирается «покончить» с Т-34 уже в первом раунде.
«Упор на то, чтобы пробить броню заржавевшего танка и отправить его на постамент», — сказал Рыжий Тарзан.
РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/864671-gotovsia-starichok-t-34-obratilsia-k-datsiku-pered-boem
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