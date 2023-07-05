Цзю рассказал, за кого будет болеть в поединке между Усиком и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю ответил на вопрос, кому отдает предпочтение в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Конечно, этот бой интересный для меня. Для Усика будет очень тяжелый бой, и я бы очень хотел, чтобы он победил Фьюри», — цитирует Цзю Vprognoze.ru.

Ранее Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что украинский боксер подписал контракт на бой с Фьюри. На профессиональном ринге 36-летний украинец провел 20 боев, во всех из которых одержал победы. В активе 34-летнего Фьюри 4 поражения при 31 победе.