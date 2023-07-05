Тищенко — о возможном бое Усик — Фьюри: «Интересно будет посмотреть, кто какую стратегию предпочтет»

Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о возможном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«В принципе, это интересный бой, давно его ждали все любители бокса. Мне было бы интересно посмотреть. Я думаю, здесь 50 на 50. Фьюри нестандартный боксер и неудобный. Интересно будет посмотреть, кто какую стратегию предпочтет. Я никому предпочтение не отдаю», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Ранее Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что украинский боксер подписал контракт на бой с Фьюри. 36-летний украинец провел 20 боев в профессиональной карьере, во всех из которых одержал победы. В активе 34-летнего Фьюри 4 поражения при 31 победе.