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12 декабря, 12:23

Чемпион мира по боксу Эррол Спенс попал в автомобильную аварию. В него въехал 14-летний подросток на угнанной машине

Чемпион мира по боксу в трех весах Спенс попал в аварию
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) вновь стал участником ДТП в Далласе. По словам боксера, в его машину въехал 14-летний подросток.

«Этот мазафакер просто врезался в меня. Расхерачил мне ногу. Жесть!» — сказал Спенс на видео, опубликованном в соцсетях. Сообщается, что никто серьезно не пострадал.
Виновником ДТП стал 14-летний подросток, который угнал машину у своих родителей и на большой скорости проехал на красный свет светофора.

В 2019 году Спенс вылетел с дороги и его Ferrari несколько раз перевернулась. Спенс не был пристегнут и поэтому вылетел из автомобиля и приземлился на бетон. Американец чудом избежал серьезных травм.

Бокс
Эррол Спенс
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