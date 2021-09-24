Чемпион России по армейскому рукопашному бою считает, что Джошуа нокаутирует Усика

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что британский боксер Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика.

«Это ожидаемый поединок в супертяжелой весовой категории. Два олимпийских чемпиона встречаются друг с другом и будут выявлять, кто из них все-таки лучше. Я надеюсь, бойцы покажут очень хороший поединок. Мой прогноз: 6-8-й раунд — нокаут от Энтони Джошуа или победа по очкам Александра Усика», — приводит РЕН ТВ слова Кенкерли.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.