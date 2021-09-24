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Чемпион России по армейскому рукопашному бою считает, что Джошуа нокаутирует Усика

18:20
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что британский боксер Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика.

«Это ожидаемый поединок в супертяжелой весовой категории. Два олимпийских чемпиона встречаются друг с другом и будут выявлять, кто из них все-таки лучше. Я надеюсь, бойцы покажут очень хороший поединок. Мой прогноз: 6-8-й раунд — нокаут от Энтони Джошуа или победа по очкам Александра Усика», — приводит РЕН ТВ слова Кенкерли.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/883451-kenkerli-rasskazal-kak-dzhoshua-mozhet-pobedit-usika

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Иван Торопцев все материалы автора

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