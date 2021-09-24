Артем Тарасов: «Усик может совершить сенсацию, выиграв у Джошуа»
Блогер Артем Тарасов высказался по поводу предстоящего боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Впервые встречаются два олимпийских чемпиона. Насколько мне известно, оба выиграли бои на Олимпийских играх в Лондоне, только один был в одном весе, другой — в весе потяжелее. Усик может удивить и взять скоростью, хитростью, хорошей подготовкой. Он хорошо готовился, он может совершить сенсацию. Бой будет динамичен и зажигателен. И закончится нокаутом», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.
Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/883440-tarasov-usik-mozhet-sovershit-sensatsiiu-vyigrav-u-dzhoshua
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