Артем Тарасов: «Усик может совершить сенсацию, выиграв у Джошуа»

Блогер Артем Тарасов высказался по поводу предстоящего боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Впервые встречаются два олимпийских чемпиона. Насколько мне известно, оба выиграли бои на Олимпийских играх в Лондоне, только один был в одном весе, другой — в весе потяжелее. Усик может удивить и взять скоростью, хитростью, хорошей подготовкой. Он хорошо готовился, он может совершить сенсацию. Бой будет динамичен и зажигателен. И закончится нокаутом», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.