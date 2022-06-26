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Сегодня, 12:11

Тайсон Фьюри предложил Джейку Полу поспорить на миллион долларов. Блогер согласился

Фьюри предложил блогеру Джейку Полу сделать ставку на 1 миллион долларов
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри предложил блогеру и боксеру Джейку Полу заключить пари в 1 миллион долларов на исход поединка с младшим братом британца — Томи Фьюри.

«Мальчик Джейки, хочешь сделать ставку больше 100 тысяч долларов? Может быть один миллион? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть реальные деньги, потому что не думаю, что у тебя столько есть. Не криптовалюта, а зеленые американские доллары», — сказал Фьюри в своей соцсети.

В ответ Пол согласился на ставку и предложил увеличить ее до нескольких миллионов долларов.

Поединок Джейка Пола и Томи Фьюри пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 6 августа.

Бокс
Джейк Пол
Тайсон Фьюри
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