Тайсон Фьюри предложил Джейку Полу поспорить на миллион долларов. Блогер согласился

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри предложил блогеру и боксеру Джейку Полу заключить пари в 1 миллион долларов на исход поединка с младшим братом британца — Томи Фьюри.

«Мальчик Джейки, хочешь сделать ставку больше 100 тысяч долларов? Может быть один миллион? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть реальные деньги, потому что не думаю, что у тебя столько есть. Не криптовалюта, а зеленые американские доллары», — сказал Фьюри в своей соцсети.

В ответ Пол согласился на ставку и предложил увеличить ее до нескольких миллионов долларов.

Поединок Джейка Пола и Томи Фьюри пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 6 августа.