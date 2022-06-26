Боксер Василий Войцеховский критично отозвался о поп-ММА

Боксер Василий Войцеховский рассказал о своем отношение к такому явлению, как поп-ММА.

— И как вы относитесь к поп-ММА?

— Никак. Ну, а какая разница, как я к этому отношусь? Если на это есть спрос, значит, это имеет место быть. Единственное, что плохо — это занижает уровень отечественного бокса. А баснословные гонорары, которые получают медийные личности за то, что бьют друг другу рожу без боксерского подхода — мне это не интересно, — цитирует боксера «КП».

— Нет ощущения, что это подмена понятий? Многие сморят на поп-бокс и думают, что вот они — бои.

— Он понятнее обычному обывателю. Два мужика подрались — все. А вот эти 12 раундов: «Да я бы вышел, че». Сидит с пивком, пузо почесывает, из пупка достает остатки неггетсов и рассказывает, что чего-то может. Мужчина всегда себя хочет почувствовать мужчиной. У кого-то это получается только в результате просмотра фриковых поединков. А я не сторонник этого.

— При каких условиях и обстоятельствах вы бы согласились на такое?

— Большой гонорар. Хотя бы... Если бы мне предложили 5-6 миллионов, я бы согласился подраться.

— Бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика это «поп» или не «поп»?

— Это утопия. Было бы мне интересно смотреть на это? Нет. Не хочу бросать камень в чужой огород. Думаю, все очевидно настолько, что всем все понятно.