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Сегодня, 02:11

Сборная России по боксу выиграла Интерконтинентальный кубок

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная России по боксу победила команду Азии в финале Интерконтинентального кубка.

Турнир проходил в Москве. Российские боксеры одержали победу в финальном матче со счетом 4-1.

В весовой категории до 68 кг Харитон Аргба победил Бобо-Усмона Батурова (Узбекистан), Павел Сосулин в категории до 75 кг выиграл у Сапарбая Айдарова (Казахстан), Павел Силягин в категории до 80 кг оказался сильнее Одилжона Аслонова (Узбекистан), а Муслим Гаджимагомедов в категории до 90 кг — Мадияра Сайдрахимова (Узбекистан).

Единственным из россиян в финале потерпел поражение Александр Девятов, выступающий в категории до 63 кг. Боксер проиграл Баходуру Усмонову из Таджикистана.

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