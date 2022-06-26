Сборная России по боксу выиграла Интерконтинентальный кубок

Сборная России по боксу победила команду Азии в финале Интерконтинентального кубка.

Турнир проходил в Москве. Российские боксеры одержали победу в финальном матче со счетом 4-1.

В весовой категории до 68 кг Харитон Аргба победил Бобо-Усмона Батурова (Узбекистан), Павел Сосулин в категории до 75 кг выиграл у Сапарбая Айдарова (Казахстан), Павел Силягин в категории до 80 кг оказался сильнее Одилжона Аслонова (Узбекистан), а Муслим Гаджимагомедов в категории до 90 кг — Мадияра Сайдрахимова (Узбекистан).

Единственным из россиян в финале потерпел поражение Александр Девятов, выступающий в категории до 63 кг. Боксер проиграл Баходуру Усмонову из Таджикистана.