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7 марта, 23:23

Бивол — о многоэтажках: «Мне не нравится такое жилье. Сейчас новое мало что строят интересного»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» раскритиковал «человейники».

— Вы человек, который любит и ценит красивую архитектуру. Сейчас всю Россию застраивают человейниками, вот у вас в Петербурге есть Мурино, городок такой... Вгоняют ли человейники вас в депрессию или смирились с тем, что это необходимое зло современного мира?

— Конечно, как ни крути, это необходимо, жилье нужно. Но... мне оно, конечно же, не нравится. Ты смотришь на это, на вот эту плитку разноцветную, однообразную. Ну блин, сделайте что-то лучше. Я понимаю, за это и платить людям больше нужно будет, жилье становится дороже. Понятно, почему все. Конечно, приятно, когда ты видишь какие-то отдельные дома, даже здесь, в Бишкеке, есть определенные компании, у которых такие красивые, если честно, дома. Я прям смотрю: «Ни фига, какие они молодцы! Как круто строят, какие красивые входные группы». У меня даже не повернется язык назвать это подъездом, это такая настоящая красивая входная группа.

У нас Мурино, конечно, это печаль... А еще печальнее становится, когда в центре города подобное строят. Есть несколько кварталов, они по цене такие интересные, но ты понимаешь, что это надолго остается, и этот вентилируемый фасад делают... просто квадраты вот эти, с вентилируемым фасадом и вот с этой плиткой. Рядом с ней проходишь и думаешь: «Вот сейчас ветер будет, она отвалится и даст по башке кому-нибудь». Хотелось бы что-то красивее... За это я и люблю Питер, что у него есть архитектура такая, по Невскому пройдешься, по центру, такие здания уникальные. А новое мало что строят интересное. В целом, это просто дать людям побыстрее жилье за доступную цену и свернуть лавочку.

5 ноября прошлого года Бивол победил Гилберто Рамиреса единогласным решением на турнире в Абу-Даби.

Дмитрий Бивол. Дмитрий Бивол раскритиковал человейники. «Блин, ну сделайте что-то лучше. Наше Мурино — это печаль»

Дмитрий Бивол
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