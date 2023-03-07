Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в поединке Исмаилова и Штыркова

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о поединке Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова по правилам бокса на турнире в Екатеринбурге. По итогам шести раундов победу большинством судейских голосов одержал Исмаилов.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксерские комбинации. Видно, что он готовился. Результат, я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них свое мнение, у меня свое. Но, ближе было к ничьей. Для обоих это хороший опыт в именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдет дальше, то будет еще интересней», — приводит слова Титова пресс-служба RCC.