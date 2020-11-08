Брутальный нокаут в женском боксе. Проигравшая рухнула на канаты

Однопанчевым нокаутом закончился бой между 20-летними американками Карли Холмэн и Ребекой Лавс.

В самом начале первого раунда Холмэн послала соперницу в нокдаун правым прямым. Лавс поднялась, ринулась в атаку, после чего снова пропустила правый прямой и упала. Рефери тут же зафиксировал нокаут. Лавс была не в состоянии продолжать поединок, после пропущенного удара она довольно долго лежала на настиле.

Для Холмэн это был второй профессиональный бой (в обоих победила), а для Лавс — первый.