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Брутальный нокаут в женском боксе. Проигравшая рухнула на канаты

05:07
Карли Холмэн — Ребека Лавс.
Карли Холмэн — Ребека Лавс.

Однопанчевым нокаутом закончился бой между 20-летними американками Карли Холмэн и Ребекой Лавс.

В самом начале первого раунда Холмэн послала соперницу в нокдаун правым прямым. Лавс поднялась, ринулась в атаку, после чего снова пропустила правый прямой и упала. Рефери тут же зафиксировал нокаут. Лавс была не в состоянии продолжать поединок, после пропущенного удара она довольно долго лежала на настиле.

Для Холмэн это был второй профессиональный бой (в обоих победила), а для Лавс — первый.

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