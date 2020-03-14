Бронер задержан за вождение в нетрезвом виде

Экс-чемпион мира по четырем версиям Эдриан Бронер задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в пятницу вечером в Майами-Бич, штат Флорида. Бронер был остановлен полицейскими, которые сразу же определили, что он нетрезв, и доставили его в ближайшее отделение. На данный момент боксер находится под стражей, ему грозит штраф в размере 1 тысячи долларов.

Adrien Broner Arrested For DUI in Florida pic.twitter.com/dTz458Z9XW — Kollege Kidd (@KollegeKidd) March 14, 2020

После очередного завершения карьеры 30-летний Бронер регулярно появляется в околокриминальных хрониках. В декабре боксер, обвинявшийся в сексуальном насилии, выплатил жертве почти 800 тысяч долларов, в январе был задержан за публичную ссору с подругой, а в феврале удален за дебош со взвешивания тяжеловесов Деонтея Уайлдера Тайсона Фьюри.