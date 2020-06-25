Британское издание составило рейтинг чемпионов-тяжеловесов. Валуев оказался в числе ужасных боксеров

Британский портал SportBible опубликовал рейтинг современных чемпионов-тяжеловесов. Они оцениваются по шкале от «величайших» и «элитных» до «недобоксеров».

Николая Валеува признали «ужасным», Виталия Кличко — «элитным», его брата Владимира — «переоцененным». Султан Ибрагимов и Олег Максаев признаны «середняками»

Величайшие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший;

Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу;

Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй;

Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер;

Середняки: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэл Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев;

Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде;

Недобоксеры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон.