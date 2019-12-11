Брайс Митчелл рассказал, за что ненавидит Мейвезера

Известный боец UFC Брайс Митчелл заявил, что готов провести бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера.

— Я хотел бы вызвать на бой Мейвезера, — цитирует Митчелла BJ Penn. — Он говорил, что готов драться с бойцом MMA. Впервые я услышал об этом, наверное, лет 10 назад. И с тех пор он меня просто бесит. Флойд постоянно говорит, что мы не умеем боксировать.

Я готов опровергнуть его слова. Просто порву его. В отличие от него, я никогда не выходил на бой, надеясь, что одержу победу по очкам. Я не бегал по рингу. Я выходил, чтобы уничтожить своего соперника

Знаете, как сильно я засажу Флойду? Я ударю его так сильно, что он научится читать книжки. Врачи посчитают чудом, что этот идиот начал различать буквы. И все только благодаря моим кулакам.