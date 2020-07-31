Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бой Усика с Чисорой состоится в октябре

04:37
Теги:

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой? состоится в октябре. Изначально поединок должен был пройти 23 мая в Лондоне.

— Бой, вероятно, состоится в октябре, — цитирует промоутера британца Дэвида Хэя BoxingNews24. — К счастью, бокс возвращается, так что поединок пройдет в октябре.

В активе 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел поясом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир