Бой Усика с Чисорой состоится в октябре

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой? состоится в октябре. Изначально поединок должен был пройти 23 мая в Лондоне.

— Бой, вероятно, состоится в октябре, — цитирует промоутера британца Дэвида Хэя BoxingNews24. — К счастью, бокс возвращается, так что поединок пройдет в октябре.

В активе 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел поясом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.